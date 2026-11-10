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Dois bancos centrais, uma mesma preocupação: inflação dita o ritmo dos mercados

Investidores avaliam novos dados de inflação e buscam sinais sobre a política monetária brasileira; alívio geopolítico favorece os ativos de risco

Por Juliana Américo Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 nov 2026, 09h31 | Atualizado em 10 nov 2026, 09h41
Mãos segurando uma esfera de vidro que reflete a tela de um painel eletrônico com cotações da Bovespa B3, mostrando nomes de empresas, valores e variações percentuais em verde e vermelho
Mercados financeiros acompanham indicadores econômicos em meio às incertezas sobre a trajetória da inflação no Brasil e no exterior (Cris Faga/Dragonfly Press/Folhapress/.)
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O recuo dos preços do petróleo, em meio à redução da percepção de risco de uma escalada das tensões geopolíticas, ajuda a sustentar o apetite por risco nos mercados internacionais nesta terça-feira, 10. O movimento, porém, divide espaço com a cautela dos investidores antes da divulgação dos dados de inflação ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) dos Estados Unidos, que podem recalibrar as expectativas para os próximos passos da política monetária americana.

A mediana das projeções do mercado aponta alta de 0,3% do CPI em outubro, após avanço de 0,6% em setembro. Para o núcleo do indicador, que exclui alimentos e energia, a expectativa é de desaceleração de 0,3% para 0,2%. As taxas anuais, por sua vez, não serão divulgadas, uma vez que o shutdown de outubro de 2025 impediu a coleta dos dados necessários para a comparação.

Mesmo com a desaceleração esperada, a inflação permanece acima da meta de 2% do Federal Reserve (Fed). No mercado de juros, os investidores precificam cerca de 80% de probabilidade de uma alta da taxa em dezembro, segundo a ferramenta FedWatch, do CME Group.

Em Nova York, os contratos futuros dos índices S&P 500, Nasdaq e Dow Jones oscilam sem direção única, após os ganhos expressivos da sessão anterior. Na Europa, as bolsas operam em alta, apoiadas pela temporada de balanços corporativos, enquanto os mercados asiáticos encerraram o pregão no campo positivo.

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O petróleo também permanece em trajetória de baixa, refletindo a percepção de menor risco de interrupções no fornecimento global. Mais cedo, o WTI para dezembro recuava 1,11%, a 85,89 dólares por barril, enquanto o Brent para janeiro perdia 1,40%, a 91,27 dólares.

Ata do Copom reforça cautela com a inflação e o quadro fiscal

No Brasil, a combinação de um ambiente externo relativamente favorável e da alta de 2,22% do Ibovespa na véspera, quando o índice encerrou o pregão na máxima do dia, pode dar sustentação à Bolsa. A queda das commodities, no entanto, tende a limitar o impulso, diante do peso dos setores de petróleo e mineração no índice.

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No cenário doméstico, as atenções se voltam à ata da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), divulgada nesta manhã. No documento, o Banco Central destaca que a política monetária restritiva já produz efeitos sobre a atividade econômica, mas avalia que a inflação continua pressionada, o que justifica a manutenção da Selic em patamar elevado.

A autoridade monetária também chama a atenção para as incertezas relacionadas ao cenário fiscal brasileiro e para os possíveis efeitos do avanço da dívida pública sobre o processo de desinflação. As sinalizações reforçam a preocupação do BC com a persistência das pressões inflacionárias e com os riscos que podem dificultar a convergência da inflação à meta.

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De acordo com o relatório da Ágora Investimentos para esta terça-feira, o viés positivo dos futuros em Nova York pode favorecer o desempenho do Ibovespa, embora o recuo do petróleo e do minério de ferro represente um fator de contenção. A corretora também destaca a ata do Copom e o CPI americano como referências centrais para os negócios do dia.

No campo corporativo, Petrobras e Telefônica Brasil, dona da marca Vivo, divulgam seus resultados trimestrais após o fechamento do mercado.

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