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O alerta do Copom a Lula sobre o risco fiscal e o fim da escala 6×1

BC vê efeito da Selic sobre a atividade econômica, mas alerta para pressões decorrentes do cenário fiscal, do El Niño e do fim da escala 6x1

Bruno AndradePor Bruno Andrade Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 nov 2026, 08h13 | Atualizado em 10 nov 2026, 08h41
Edifício do Banco Central do Brasil em Brasília, com fachada de concreto e janelas espelhadas, sob um céu nublado e dramático. Uma árvore verde aparece à esquerda e um prédio mais baixo ao fundo. Na base, a inscrição BANCO CENTRAL DO BRASIL é visível.
O Banco Central decidiu pausar o ciclo de corte de juros aguardar novos dados da economia brasileira (Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)
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A política monetária tem contribuído de forma decisiva para o processo de desinflação, mas a inflação continua pressionada pela demanda, o que exige a manutenção dos juros em patamar restritivo. A avaliação consta na ata do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central, divulgada nesta terça-feira, 10.

Segundo o Comitê, a taxa Selic elevada já produz efeitos sobre a atividade econômica. A desaceleração observada no país, evidenciada pelo resultado do Produto Interno Bruto (PIB) no segundo trimestre de 2026, pode se intensificar nos próximos meses, conforme indicam os dados mais recentes. Na avaliação do BC, esse movimento contribui para conter as pressões inflacionárias.

Ainda assim, as incertezas em torno do cenário fiscal brasileiro e o avanço da dívida pública representam obstáculos ao processo de desinflação. Para o Copom, o enfraquecimento do compromisso com reformas estruturais e disciplina fiscal, a expansão do crédito direcionado e as dúvidas sobre a estabilização da dívida podem elevar a taxa de juros neutra da economia. Na prática, isso significa que o país precisaria conviver com juros mais altos para manter a inflação sob controle.

“O Comitê reafirma a visão de que o esmorecimento no esforço de reformas estruturais e disciplina fiscal, o aumento de crédito direcionado e as incertezas sobre a estabilização da dívida pública têm o potencial de elevar a taxa de juros neutra da economia, com impactos deletérios sobre a potência da política monetária e, consequentemente, sobre o custo de desinflação em termos de atividade”, diz a ata.

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O colegiado também reforçou a importância da coordenação entre as políticas fiscal e monetária. Segundo o documento, ambas devem ser previsíveis, críveis e anticíclicas, de modo que atuem em harmonia para garantir a estabilidade econômica.

No cenário inflacionário, o BC destacou que os indicadores mais recentes apontaram aceleração dos preços ao consumidor, tanto no índice cheio quanto na média das medidas subjacentes, que excluem ou suavizam itens mais voláteis. Nas duas métricas, a inflação acumulada em 12 meses está acima do teto do intervalo de tolerância da meta.

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As expectativas de inflação também se deterioraram. Segundo o Copom, diferentes indicadores e grupos de agentes econômicos apontam projeções acima da meta em todos os horizontes. O Comitê ressaltou ainda que o esforço necessário para reduzir a inflação tende a impor um custo maior à atividade econômica quando as expectativas permanecem desancoradas.

Fim da escala 6×1 entra no pacote de riscos para a inflação

O Copom também destacou quatro choques de oferta que exigem atenção da autoridade monetária. O primeiro é a alta dos preços do petróleo, em decorrência dos conflitos no Oriente Médio. O segundo envolve os efeitos climáticos associados ao fenômeno El Niño, que podem afetar a produtividade agrícola e elevar os custos de energia.

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O terceiro risco está relacionado ao fim da escala 6×1. Na avaliação do Comitê, a mudança pode pressionar os custos das empresas e, consequentemente, os preços ao consumidor. O quarto fator é a depreciação do real, em meio às incertezas relacionadas à política doméstica.

Apesar desses riscos, o BC ponderou que uma desaceleração mais intensa da demanda pode limitar a propagação dos choques para outros preços da economia. Projeções de crescimento do PIB abaixo do potencial indicariam menor probabilidade de que esses efeitos se tornem persistentes e alimentem a inflação.

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A ata foi divulgada após o Copom decidir manter a taxa básica de juros em 13,75% ao ano, na reunião encerrada em 4 de novembro. Para os próximos encontros, o Comitê não sinalizou antecipadamente os rumos da política monetária e deixou em aberto suas decisões, condicionadas à evolução dos indicadores econômicos.

“O Comitê seguirá acompanhando a evolução do cenário, para manter a restrição adequada de forma a assegurar a convergência da inflação à meta”, afirma o documento.

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