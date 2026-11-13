Agenda econômica: IBC-Br e ata do Fed movimentam a próxima semana

A semana foi movimentada para os investidores, com a divulgação da ata do Comitê de Política Monetária (Copom) e do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de outubro. Embora a inflação tenha ficado abaixo das expectativas, o Banco Central reforçou a preocupação com as expectativas desancoradas e a necessidade de manter os juros em patamar restritivo. Também estiveram no radar as discussões sobre um novo pacote de ajuste fiscal no Brasil e os dados de inflação dos Estados Unidos, que vieram acima do esperado e reforçaram a perspectiva de uma postura mais rigorosa do Federal Reserve (Fed).

Para a próxima semana, a agenda econômica será marcada pela divulgação de indicadores importantes de atividade e inflação no Brasil e nas principais economias do mundo. No mercado doméstico, as atenções estarão concentradas no IBC-Br de setembro, considerado uma prévia do Produto Interno Bruto (PIB), e nos dados da Pnad Contínua, que ajudam a avaliar as condições do mercado de trabalho. O feriado do Dia da Consciência Negra, na sexta-feira, 20, altera o calendário de negociações no país.

No exterior, os investidores acompanham uma bateria de indicadores da China, dos Estados Unidos, do Reino Unido e da zona do euro. Os dados de atividade chineses, divulgados na noite de domingo, ajudam a medir o ritmo de recuperação da segunda maior economia do mundo. Já nos Estados Unidos, as vendas no varejo e a produção industrial de outubro estarão no radar, enquanto a ata da última reunião do Fed, na quarta-feira, 18, poderá trazer novas pistas sobre os próximos passos da política monetária americana.

Confira a agenda completa

Segunda-feira (16/11)

Japão – PIB e Produção Industrial *Dados saem no domingo de noite

China – Produção Industrial, Taxa de Desemprego e vendas no varejo *Dados saem no domingo de noite

7h – Zona do Euro – Produção Industrial

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8h – Brasil – IGP-10

8h25 – Brasil – Boletim Focus

9h – Brasil – IBC-BR

Terça-feira (17/11)

4h – Reino Unido – Taxa de Desemprego

7h – Zona do Euro – Percepção Econômica ZEW

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10h30 – EUA – Vendas no Varejo

11h15 – EUA – Produção Industrial

20h50 – Japão – Balança Comercial

Quarta-feira (18/11)

4h – Reino Unido – CPI e PPI

7h – Zona do euro – CPI

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9h – Brasil – Pnad Contínua Trimestral

16h – EUA – Ata do Fomc

Quinta-feira (19/11)

Brasil – Reunião do CMN

16h – Argentina – Balança comercial

20h30 – Japão – CPI

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Sexta-feira (20/11)

Brasil – Feriado da Consciência Negra

4h – Reino Unido – Vendas no Varejo

12h – EUA – Confiança do Consumidor da Universidade de Michigan