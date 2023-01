O grande teste de fogo de Haddad em Davos, segundo aliados

Animados com os primeiros sinais dados no Fórum Econômico Mundial, aliados de Fernando Haddad avaliam que o ministro da Fazenda saiu-se bem até agora ao investir no tripé austeridade fiscal, fortalecimento da democracia e preocupação ambiental. Mas ainda há uma preocupação entre os petistas em relação ao que interessa: dar segurança à comunidade internacional quanto à capacidade do Brasil de colocar ordem na casa.

Há, entre pessoas próximas ao ministro, o reconhecimento de que o governo ainda custa a convencer que está disposto a “cortar na própria carne”. Exemplo disso, afirmam, é o pacote anunciado recentemente pelo ministro, focado em boa parte na revisão de desonerações.

Haddad abriu esta terça-feira em Davos prometendo apresentar uma nova âncora fiscal até abril deste ano. O ministro também tem encontros previstos para hoje com banqueiros e investidores.

+Veja também: A mensagem que Fernando Haddad quer passar nesta terça em Davos