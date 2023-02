O aval silencioso de Haddad à crítica do PT aos juros altos

Na abertura da reunião do Diretório Nacional do PT, que acontece agora cedo na sede nacional do partido, em Brasília, Gleisi Hoffmann não tardou em retomar as críticas ao Banco Central e à atual política de juros. A presidente do PT já saiu defendendo mais uma vez a redução da taxa Selic, hoje em 13,75%, sob risco de a conta do desemprego cair sobre o governo Lula.

“Está muito correto o presidente Lula em demarcar sua posição contra os juros e contra o do Banco Central. Se nós continuarmos com essas taxas de juros de 13,75%, nós não vamos ter crescimento, nós não vamos ter geração de emprego. Cairá no nosso colo do nosso governo a responsabilidade pelo desemprego, logo nos que nos elegemos com uma posição de realmente criar emprego, renda e condições para os trabalhadores”, disse Gleisi aos participantes.

Presente no encontro, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ainda aguardava sua vez de falar. Mas acenou positivamente com a cabeça durante toda a fala de Gleisi.

+Leia mais: A vacina que Fernando Haddad prepara para se reunir com o PT