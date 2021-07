Secretaria Nacional do Consumidor suspende app de compras do Carrefour

A Secretaria Nacional do Consumidor suspendeu cautelarmente o funcionamento da ferramenta “Meu Carrefour” do aplicativo de compras do supermercado.

A ferramenta faz uma classificação nutricional com base nos valores de cada alimento. Uma lista de A até E classifica os produtos.

A chamada “Nutri Escolha” também indica no app opções que seriam mais equilibradas e também mais baratas para o consumidor, com base em algoritmo próprio da empresa.

Conforme o Radar mostrou no início do mês, a Secretaria notificou o Carrefour com base em denúncias anônimas que mostraram que as informações do aplicativo não condiziam com os dados nutricionais constantes nas embalagens dos produtos.

O órgão federal de defesa do consumidor, ligado ao Ministério da Justiça, deu cinco dias para o Carrefour se explicar.

Segundo a Secretaria, o uso de informações nutricionais em formatos que não são regulados pela Anvisa poderia configurar “conduta desinformativa, enganosa e abusiva ao consumidor”.