Secretaria Nacional do Consumidor notifica Carrefour sobre app de compras

Depois de receber uma denúncia, a Secretaria Nacional do Consumidor notificou a rede de supermercados Carrefour a prestar esclarecimentos sobre a nova ferramenta lançada no aplicativo “Meu Carrefour”, que funciona como indicador nutricional e classifica cada produto com pontuação de A a E.

A “Nutri Escolha” também indica no app opções mais equilibradas nutricionalmente e mais baratas, baseadas em algoritmo próprio da empresa.

A notificação foi feita nesta terça-feira pelo Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor da pasta, ligada ao Ministério da Justiça.

A averiguação preliminar se iniciou a partir de uma denúncia que apontou a desconformidade do sistema aplicativo com a regulamentação de rotulagem nutricional de alimentos embalados da Anvisa, o que poderia configurar conduta desinformativa, enganosa e abusiva ao consumidor.

O Carrefour terá um prazo de cinco dias úteis para se manifestar, a contar do recebimento da notificação. Entre os esclarecimentos solicitados, a empresa deverá justificar as razões pelas quais os produtos com mesma composição nutricional podem receber notas discrepantes pelo aplicativo.