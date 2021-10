Quatro em cada dez brasileiros pretendem comprar imóveis até 2023

Atualizado em 27 out 2021, 09h57 - Publicado em 27 out 2021, 17h30

Quatro em dez brasileiros pretendem comprar imóveis até 2023. É o que mostra um levantamento da EmCasa, empresa de intermediação imobiliária por meio de um portal online. De acordo com a pesquisa, 42% dos ouvidos pretendem adquirir imóveis nos próximos dois anos.

Do total de ouvidos para a pesquisa, 29% indicaram que pretendem dar início à procura por um novo imóvel nos próximos meses, enquanto 13% já começaram a sua busca. O desejo por sair do aluguel (38%) e a busca de um imóvel maior (20%) são os principais motivos para a mudança, segundo a pesquisa.

Segundo a EmCasa, os aspectos mais importantes considerados na hora de escolher um imóvel são a localização (citada por 69% dos entrevistados), o valor do imóvel (47%) e a região onde ele se encontra (55%). Ser perto da escola dos filhos foi a principal opção para 14% dos entrevistados.

A pesquisa também mensurou o impacto da pandemia na escolha do imóvel pelos consumidores. Dos ouvidos, 16% disseram que a Convid-19 influenciou na hora da escolha do imóvel. Desse total, 58% disseram que cogitam mudar para um apartamento maior, enquanto 11% disseram que pretendem adquirir um imóvel com mais quartos. Ao todo, 9% disseram querer um imóvel com varanda ou quintal e outros 9%, esperam mudar para um imóvel com mais áreas de lazer. A pesquisa ouviu 1.611 pessoas em todo território nacional, em julho passado.