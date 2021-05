Fórum de Investimentos Brasil, da Apex, já tem inscritos de 77 países

Realizado pela Apex-Brasil em parceria com o governo federal e o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o Fórum de Investimentos Brasil (Brasil Investment Forum, em inglês) já conta com inscrições de participantes de 77 países e todos os continentes. A quarta edição do evento será a primeira totalmente online, por conta da pandemia da Covid-19, e está marcada para os dias 31 de maio e 1º de junho.

O evento tem como objetivo apresentar a investidores globais informações atualizadas sobre os setores mais competitivos da economia brasileira, como o agronegócio, a energia, a infraestrutura, a inovação e a tecnologia. O presidente Jair Bolsonaro deve participar da abertura do fórum, assim como o presidente do BID, Mauricio Claver-Carone.

Dentre os palestrantes, há seis ministros do governo federal — Paulo Guedes (Economia), Tarcísio Freitas (Infraestrutura), Tereza Cristina (Agricultura), Marcos Pontes (Ciência e Tecnologia), Bento Albuquerque (Minas e Energia) e Roberto Campos Neto (Banco Central) —, além do presidente do BNDES, Gustavo Montezano, e de diversos integrantes da equipe econômica. Também participarão de painéis do setor privado. As inscrições seguem abertas.