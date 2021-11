De olho na Black Friday, brasileiros reduziram compras online em outubro

De olho na Black Friday, os brasileiros puxaram o freio de mão nas compras online durante o mês de outubro. É o que mostra pesquisa da CoreBiz, empresa que atua em configuração de plataformas e experiência de consumo.

Apesar de sinalizar crescimento da receita em todas as categorias na comparação com o ano anterior — com exceção do setor de construção –, o levantamento aponta que todos os segmentos pesquisados tiveram queda no faturamento na comparação com o mês de setembro.

A redução no ramo de tecnologia foi de 26%, seguido de cosméticos (-13%), moda (-11%), casa e construção (-8%) e alimentício (-2%).

“As pessoas deixam de comprar em outubro para comprarem o objeto de desejo com bons descontos durante o período de promoção”, diz Felipe Macedo, fundador e co-CEO da CoreBiz.