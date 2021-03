Criptomoedas tem movimentação bilionária em fevereiro

Os investidores em criptomoedas andam animados. O Mercado Bitcoin registrou a marca inédita de 10 bilhões de reais transacionados na plataforma – e isso apenas no mês de fevereiro. Foram mais de 5 milhões de operações, entre compra, venda, saque e depósito de dinheiro e criptomoedas. Em comparação com o mesmo período de 2020, houve aumento de mais de 680% no volume financeiro e mais de 450% na quantidade de transações.

O dia 23 de fevereiro registrou o maior montante operado, com 332 milhões de reais, e quantidade de transações (196.406), após o preço do Bitcoin chegar a 320 mil reais no final de semana e registrar dois dias de forte queda.

Segundo Fabrício Tota, do Mercado Bitcoin, a variação do preço do Bitcoin foi um dos fatores que influenciou o grande volume de negociações. “Esse movimento é natural e a oscilação de preço é esperada. A imprevisibilidade é uma característica do Bitcoin que tanto pode seguir por um caminho de continuidade de altas, quanto de correção. De qualquer forma, o ecossistema se mostra cada vez mais maduro, respondendo às variações e se movimentando, e apresenta possibilidades além do Bitcoin”, afirma o especialista.