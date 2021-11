Caixa abre consulta para beneficiários do Auxílio Brasil

Com o início do pagamento do Auxílio Brasil marcado para a próxima quarta-feira, dia 17, a Caixa abriu há pouco a consulta para que as pessoas atendidas pelo programa saibam se e quando vão receber o benefício, além do valor.

Quem quiser consultar a disponibilidade do auxílio poderá ligar para o Atendimento Caixa ao Cidadão, no telefone 111. O banco também lançou um novo aplicativo para o Auxílio Brasil, que substitui o Bolsa Família. O app deve estar disponível para todo o público-alvo até segunda-feira.

Cabe à Caixa disponibilizar os valores concedidos pelo Ministério da Cidadania às famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza. Os beneficiários do antigo Bolsa Família migrarão automaticamente para o Auxílio Brasil, sem necessidade de realizar novo cadastramento.

Os canais para saque dos benefícios e consulta de informações permanecem os mesmos: aplicativo Caixa Tem, terminais de autoatendimento, unidades lotéricas, correspondentes Caixa Aqui, além das agências da Caixa, que voltam ao horário normal de funcionamento a partir do dia 23 de novembro.

Os cartões e senhas utilizados para saque do Bolsa Família continuarão válidos e poderão ser utilizados para o recebimento do Auxílio Brasil.

O calendário também continuará o mesmo e pode ser consultado, na íntegra, no página do programa no site da Caixa.

Veja abaixo as datas de pagamento em novembro:

Dia 17 – NIS com final 1

Dia 18 – NIS com final 2

Dia 19 – NIS com final 3

Dia 22 – NIS com final 4

Dia 23 – NIS com final 5

Dia24 – NIS com final 6

Dia 25 – NIS com final 7

Dia 26 – NIS com final 8

Dia 29 – NIS com final 9

Dia 30 – NIS com final 0