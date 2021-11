Brasil tem 74,6% das famílias endividadas, diz CNC

A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a CNC, divulga nesta quinta, às 10h30, a Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor. O resultado de outubro mostrou ligeira aceleração no percentual de famílias endividadas em relação a setembro e uma alta expressiva quando comparado com igual período de 2020.

No mês passado, o percentual de famílias endividadas foi de 74,6%, aumento de 0,6 ponto percentual em relação ao mês imediatamente anterior. O resultado mais recente representa um avanço de 8,1 pontos percentuais em relação a outubro do ano passado.

A retomada dos ciclos de alta de juros deve desacelerar as tomadas de crédito e fazer cair algumas taxas de inadimplência. Segundo a CNC, o país encerrou outubro com 12,1 milhões de endividados.