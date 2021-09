Os países que mais compraram vinhos portugueses em 2021

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Com rótulos historicamente renomados, os vinhos portugueses têm feito sucesso mundo a fora. Apenas no primeiro semestre de 2021, as exportações da bebida tiveram alta de 19,3%, em valor, em relação ao mesmo período de 2020.

Os dados são da ViniPortugal e mostram que também houve aumento de 4,2% no preço médio das garrafas.

Os países que mais se destacaram foram Brasil e Estados Unidos: as exportações cresceram 42,3% e 22,2%, respectivamente.

Em valores absolutos, a França continua a ser o país que mais importa os vinhos portugueses, movimentando 56,7 milhões de euros. Na sequência, aparecem os Estados Unidos (54,7 milhões de euros), o Reino Unido (33 milhões de euros), o Brasil (32 milhões de euros) e a Alemanha (28 milhões de euros).

A Coreia do Sul mais do que duplicou, em valor, as compras da bebida em relação a 2020, chegando a 3,5 milhões de euros.