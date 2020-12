A mais nova aquisição da Ame Digital no mercado

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A Ame Digital, fintech da Americanas e B2W, anuncia nesta terça a aquisição da Parati Crédito Financiamento e Investimento.

Regulada pelo Banco Central, a Parati tem acesso direto ao Sistema de Pagamentos Brasileiro, ao Sistema de Pagamentos Instantâneos e atua como Bank as a Service e Regtech, integrando fintechs ao sistema bancário.

As aquisições de Parati e Bit Capital, plataforma de open banking adquirida pela Ame no início de dezembro, aceleram as soluções de banco digital da Ame para seus mais de 15 milhões de clientes pessoas físicas e 2,8 milhões de lojistas parceiros. A aquisição da Parati foi de 34 milhões de reais.