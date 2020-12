A aposta da Ferrero na cadeia sustentável

O Grupo Ferrero, das marcas Nutella, Kinder Ovo e Ferrero Rocher, quer fechar 2020 com 100% das sementes de cacau segregadas e rastreáveis – em 2019, foram 81%. O compromisso consta da 11ª edição do relatório de sustentabilidade da empresa, a ser lançado nesta quinta.

A fabricante de chocolates se compromete até 2030 a reduzir as emissões em 43% para cada tonelada de produto produzido, além de limitar pela metade todas as emissões de gases do efeito estufa de suas operações. Os compromissos estão em linha com a meta do Acordo de Paris de conter o aquecimento em até 1,5 graus Celsius.