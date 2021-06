Warren Buffett doa metade de sua fortuna e deixa Bill & Melinda Gates

Hoje foi um dia de grandes anúncios do megainvestidor Warren Buffett. Ele fez um comunicado nesta quarta-feira, 23, informando que vai doar 4,1 bilhões de dólares em ações da sua empresa Berkshire Hathaway, que reúne todos os seus investimentos, para cinco fundações filantrópicas e que vai deixar de ser trustee da Fundação Bill & Melinda Gates.

A saída da fundação foi a notícia mais barulhenta por conta do recente anúncio de separação do casal Gates. Mas segundo Buffett, ele está renunciando ao cargo como tem feito com todos os conselhos corporativos dos quais faz parte, com exceção do conselho da Berkshire. Já a doação marca a metade do caminho para Buffett cumprir uma promessa feita em 2006. “Hoje é um marco para mim. Em 2006, prometi distribuir todas as minhas ações da Berkshire Hathaway – mais de 99% do meu patrimônio líquido – para a filantropia. Com a distribuição de US$ 4,1 bilhões de hoje, estou na metade do caminho. ”

