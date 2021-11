Sem indicar fonte de recursos, Bolsonaro decreta início do Auxílio Brasil

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes.

Em edição extra do Diário Oficial desta segunda-feira, 8, o presidente Jair Bolsonaro editou um decreto que cria o Auxílio Brasil — sem indicar, porém, a fonte dos recursos. Para o pagamento do benefício de valor médio de 400 reais, o governo aguarda a definição da votação da PEC dos Precatórios, marcada para esta terça, que abre espaço fiscal para viabilizar o auxílio. O pagamento, segundo o decreto, começa no dia 17 de novembro.