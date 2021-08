Se for investir nos EUA, não morra, porque seus herdeiros vão pagar caro

Com a popularização das plataformas de investimento que permitem que brasileiros invistam diretamente no exterior, os especialistas alertam: cuidado com o imposto sobre herança nos Estados Unidos. Investidor que reclama do imposto de transmissão no Brasil, que chega a uma alíquota máxima de 8%, não sabe o custo disso nos EUA. Se o dono do investimento morrer no meio do caminho, os herdeiros no Brasil terão que pagar 40% de imposto de herança sobre o tudo o que tiver aplicado por lá. A especialista no assunto, Tatiana Goes, da Goesinvest, diz que uma maneira de evitar o imposto de herança americano é usar estruturas de pessoas jurídicas para investir em imóveis ou em qualquer outro tipo de ativo. Mas por conta do custo de se ter uma PJ, esta recomendação só vale para investimentos acima de 250 mil dólares. Outra dica é fazer investimentos via bancos que abrem contas em outros países, como no Reino Unido que não cobra imposto sobre herança de quem não é residente do país.

Os números do Banco Central não deixam dúvidas de que o investimento de brasileiros no exterior está cada dia mais popular, já batendo a casa dos 2,7 bilhões de dólares enviados por mês, quase o triplo do ano passado.