Santander vai usar estacionamentos de agência para venda de veículos

O advento das fintechs e a crise do novo coronavírus aceleraram a digitalização dos bancos. Hoje, quase todos os serviços bancários podem ser feitos sem sair de casa, tornando as agências bancárias pontos cada vez menos visitados por clientes. Para dar vida útil aos endereços, o Santander vai transformar áreas de estacionamento tem espaços para serviços de compra e venda de veículos, hub de mobilidade e também de alimentação.

O projeto de ressignificação das agências, como define o banco, começa nesta semana em endereços de São Paulo, São Bernardo do Campo (SP), Curitiba e Porto Alegre. De imediato, estacionamentos de dez agências passam a abrigar duas inovações. Ao todo, o banco mapeou outras 300 unidades que podem abrigar a solução para o braço automotivo do grupo. “Já é da natureza do endereço das agências uma localização prática e próxima dos clientes. De forma que oferecer novos serviços nos estacionamentos é uma maneira de melhorar a experiência do público que nos visita e valorizar a rede física de atendimento do banco”, diz Eduardo Jurcevic, CEO da Webmotors, empresa do grupo Santander.

A primeira delas é o ponto de encontro para compradores e vendedores de veículos. O local permite aos clientes que se interessarem por carro ou motocicleta no site da Webmotors (do grupo Santander) agendar uma conversa presencial e, assim, conhecer o carro, negociar valores e fechar negócio. Em alguns desses espaços, os estacionamentos começam a abrigar, também, lojas da Loop, empresa de serviços de leilão rápido de veículos seminovos. Profissionais da Loop vão atuar nesses espaços dando orientação sobre como anunciar o carro e acelerar a venda.

Outra novidade é que, a partir de janeiro, concessionárias e lojas de automóveis parceiras da Webmotors começam a utilizar os espaços nas agências para showroom. Haverá também espaços de alimentação e convivência. as franquias Subway e Espetto Carioca já assinaram contrato de parceria para instalação de restaurantes no formato food trucks nestes locais. O projeto também hub de mobilidade, com vagas destinadas a bicicletas e patinetes. O primeiro desses espaços foi instalado em uma agência da Avenida Paulista, em parceria com a empresa Bike & Park.

