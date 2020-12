EUA: Parlamentares fazem acordo para novo pacote de resgate de US$ 900 bi

Os parlamentares americanos chegaram a um acordo para aprovar um novo pacote de cerca de 900 bilhões de dólares para recuperar a economia dos Estados Unidos, afetada pela pandemia do coronavírus. O anúncio do acordo foi feito pelo líder da maioria no Senado americano, Mitch McConnell, na noite deste domingo, 20. “Momentos atrás, em consulta com nossos comitês, os quatro líderes do Senado e da Câmara finalizaram um acordo”, disse o republicano McConnell, no plenário do Senado. “Haverá outro grande pacote de resgate para o povo americano.”

Os congressistas devem aprovar o pacote de resgate junto com o orçamento de 1,4 trilhão de dólares para o ano fiscal de 2021 do governo americano. Para evitar a paralisação do governo, a votação teria que acontecer até meia noite deste domingo, mas o prazo poderá ser estendido para esta segunda-feira.

Os detalhes exatos do projeto de lei que estabelece o novo pacote de estímulos não foram divulgados. Mas entre os pontos esperados do pacote está a liberação de 300 dólares por semana em seguro-desemprego, pagamentos diretos de 600 dólares a indivíduos, além da liberação de cerca de 330 bilhões de dólares em empréstimos a pequenas empresas, mais de 80 bilhões de dólares para escolas e alguns bilhões de dólares (não definido o valor) para distribuição de vacinas.

Logo no começo da pandemia, o Congresso americano aprovou um pacote de 2,2 trilhões de dólares que incluiu a distribuição de 1.200 dólares em pagamentos diretos aos americanos, empréstimos e subsídios para pequenas empresas e a expansão da rede de segurança contra o desemprego.