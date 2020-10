Rio e Espírito Santo são os únicos estados a perderem receita em 2020

A pandemia de Covid-19 causou diversos problemas aos estados, que precisaram correr para dar uma resposta adequada à crise sanitária. Apesar disso, de falta de dinheiro eles não podem reclamar. Das 27 unidades federativas, somente duas tiveram perda de receita este ano: Rio de Janeiro (-5%) e Espírito Santo (-1%). Todos os outros obtiveram alta até o mês de agosto, segundo O Relatório Resumido de Execução Orçamentária, elaborado pelo Tesouro Nacional. Chamam a atenção estados do Norte e do Nordeste. Alguns casos com alta acima de 10%. O Piauí foi o que mais apresentou crescimento, com alta de 32% no ano.

Como já dito pelo Radar Econômico, boa parte desses aumentos se devem aos programas de distribuição de receitas com estados e municípios, além do auxílio emergencial, que sustentou a renda da população. Ano que vem os estados precisarão se virar para manter as receitas nos patamares atuais.

