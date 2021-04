Projeto de lei de geração distribuída entra de surpresa em pauta na Câmara

Entrou na pauta da Câmara dos Deputados, para possivelmente ser votada ainda hoje, o projeto de lei que vai definir benefícios e subsídios para geração de energias alternativas como a solar, a chamada geração distribuída. Associações de consumidores e distribuidores de energia tentam barrar o projeto pois acreditam que ele perpetua benefícios que vão encarecer a conta de luz dos mais pobres e também de algumas indústrias mais ricas. Já os donos de projetos fotovoltaicos querem que o projeto seja aprovado o quanto antes para ter segurança que seus investimentos vão ter os retornos esperados.

O pessoal do lobby contra o PL foi pego de surpresa e está espantado que tenha surgido um novo parecer do relator, deputado Lafayette de Andrada (Republicados-MG), ontem à noite. Eles reclamam que surgiram novas alterações, sem passar por discussão na Comissão de Minas e Energia. Eles invocam até Tiradentes, dizendo que o projeto pode ser aprovado no escurinho, às vésperas do feriado do nosso “mártir brasileiro”, que era contra impostos abusivos. Mas a própria agenda da Câmara diz que o projeto pode eventualmente ser retirado da pauta.