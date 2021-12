Produção industrial cai, contrariando expectativas de alta

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes.

VEJA Mercado | Abertura | 03 de dezembro.

O assunto da PEC dos Precatórios deve sair do radar dos investidores, depois da aprovação no Senado, apesar de o projeto ainda depender de encaminhamento da Câmara já que o texto foi alterado. De qualquer forma, os olhos se voltam para dados da produção industrial, no Brasil, e os dados de emprego nos Estados Unidos. Nesta manhã, o IBGE divulgou uma queda de 0,6% na produção industrial de outubro em relação a setembro, sendo a quinta queda consecutiva. É uma notícia bem negativa já que o mercado estimativa que houve uma alta de 0,8%. Na relação ano contra ano, a queda é de quase 8%.

Nos fatos relevantes, destaque para o banco Inter que anunciou que não vai mais fazer listagem em Nova York. A empresa explicou que a opção pelo resgate das ações, antes de serem convertidas em BDRs e depois em em ações na Nasdaq superou mais de 10% de sua base de acionistas, o que não poderia acontecer.