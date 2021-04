Procon de São Paulo vai à justiça contra operadoras de saúde

O Procon de São Paulo pediu à Justiça que as operadoras de saúde Amil, Bradesco Seguros, NotreDame Intermédica, Qualicorp e Sul América Seguros expliquem os reajustes anuais aplicados para consumidores. De acordo com dados do Procon, somente em janeiro deste ano a fundação recebeu 962 reclamações, contra 9 no mesmo período do ano passado. Os reajustes aplicados nos planos de saúde coletivos variaram entre 5% e 20% e nos planos individuais a média foi de 8,14%. O presidente do ProconSP, Fernando Capez, alega que não houve transparência na aplicação dos reajustes. Assim, o Procon pede que a Justiça conceda liminar para que as operadoras expliquem, em 30 dias, a forma como foram negociados e comunicados os reajustes e ao final condene as empresas a multas individuais de 10 milhões de reais.