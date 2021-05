Por que os políticos estão de olho nas parcerias do BRB com Wiz e Genial

O Banco de Brasília (BRB), comandado por Paulo Henrique Costa, ex-Caixa e ligado ao senador e presidente do Progressistas (PP), Ciro Nogueira, virou assunto nas rodas políticas depois que anunciou duas parcerias, na semana passada. Uma delas foi com a Wiz, corretora de seguros que tem como acionista minoritário a Caixa e que foi alvo de operação da Polícia Federal, em novembro do ano passado. Os ex-administradores da Wiz estariam negociando uma delação que pode pegar em cheio três partidos: PP, MDB e PT. A atual gestão da Wiz demitiu todos os então envolvidos nas denúncias, contratou uma investigação interna independente e não botou empecilhos para se investigar nada. Inclusive, recentemente, permitiu que os investigadores alargassem o escopo original da investigação.

A outra parceria que chamou a atenção dos políticos foi com a Genial Investimentos, empresa do Grupo Plural, que é o banco de origem de Pedro Guimarães, atual presidente da Caixa. A Genial será o parceiro estratégico nos negócios de gestão e administração de recursos de terceiros, e das atividades de distribuição e corretagem de títulos e valores mobiliários.