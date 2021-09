Petróleo atinge maior cotação em três anos e juros americanos sobem

VEJA Mercado | Abertura | 28 de setembro.

Os mercados vão abrir no Brasil em meio às notícias de que os rendimentos dos juros americanos estão tendo sua maior alta em três meses. Isso significa que pode haver correria dos investidores vendendo ações em busca de um mercado mais seguro e rentável. Os mercados futuros de ações já estão em queda nesta manhã de terça-feira. Ainda tem o petróleo que atingiu sua maior alta em três anos logo no início do pregão. A cotação do petróleo tipo Brent chegou a bater 80 dólares e agora negocia por volta de 79,50 dólares. Se por um lado pode ser bom para as ações da Petrobras, já que o presidente da empresa sinalizou ontem que está na hora de fazer mais repasse para os preços dos combustíveis, por outro, o resto do país sofre já que gasolina, diesel e gás mais caros significam mais inflação.

Já os juros no Brasil, se depender do Banco Central, vão ficar no mesmo ritmo de elevação, segundo a ata do Copom. Com inflação seguindo em alta, isso significa que o juro real continua baixo e que o dinheiro do investidor também não será atraído pelos juros. No fim, tudo pode bater no dólar que ontem fechou a 5,37.