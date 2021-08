Petrobras vai distribuir R$ 31 bi em dividendos e pode ofuscar Copom

VEJA Mercado abertura, 05 de agosto.

O resultado do Copom divulgado na quarta-feira à noite foi dentro do esperado. Um ponto percentual. O que por si só já estava na conta dos investidores. Mas o recado dado pelo Banco Central de que não vê mais a inflação como transitória, e sim generalizada, sinalizando que na próxima reunião vai colocar mais um ponto percentual, tem potencial para mexer com os mercados. Em poucas horas, alguns bancos já revisaram suas projeções de Selic para o ano. O Credit Suisse aposta agora que vai fechar em 8,25%, muito acima do último consenso do boletim Focus que dava conta de 7%. Os juros mais elevados têm potencial de tirar dinheiro da bolsa, com investidores apostando em rendimentos mais conservadores.

Mas a reação ao Copom pode ser ofuscada no pregão de hoje pelo espetacular lucro da Petrobras e o anúncio da generosa distribuição de dividendos. Como a ação tem um peso relevante no Ibovespa, qualquer reação forte aos papéis afetam todo o índice. O lucro da petroleira no segundo trimestre chegou próximo aos 43 bilhões de reais, contra um prejuízo no ano passado, e a estatal informou que vai distribuir 31,6 bilhões em dividendos.