Petrobras dispara e tem a maior alta desde a turbulenta troca de comando

Com um resultado estrondoso no segundo trimestre, as ações da Petrobras dispararam na bolsa nesta quinta-feira. Os papéis tiveram a maior alta diária desde a turbulenta troca de Roberto Castello Branco pelo general Joaquin Silva e Luna na presidência da Petrobras, que provocou uma brusca queda de 21% nos papéis da companhia em um dia e uma alta de 12% no dia seguinte. Os analistas se surpreenderam com o lucro de 42,8 bilhões de reais da empresa, ante prejuízo de 2,7 bilhões no mesmo período de 2021. Assim como também surpreendeu a aprovação de um de um pagamento de 31,6 bilhões de reais em dividendos, ou 2,42 reais por ação. “A Petrobras vinha sofrendo com ruídos políticos nos últimos pregões, mas o resultado acalmou o mercado. A empresa reforçou a política de preços, que era o maior receio da bolsa quando houve a troca de comando”, diz Ubirajara Silva, gestor da Galapagos Capital.

As ações da companhia subiram 9,63% no dia e evitaram um estrago maior do Ibovespa, que fechou em queda de 0,14%. A ação da estatal é vendida a 28,35 reais, marca próxima dos 30,11 reais atingidos em fevereiro. Por outro lado, os analistas seguem aflitos com o risco fiscal no país e a implementação de programas como o vale-gás, que teria um custo de 3 bilhões de reais — subsidiados pela Petrobras.

