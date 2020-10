Para se reerguer, Ricardo Eletro faz trocas em time de executivos

Depois de ter encerrado mais de 300 lojas e solicitar recuperação judicial, a Ricardo Eletro está tentando se reerguer. Com o foco no aprimoramento de seu comércio eletrônico, a varejista anunciou mudanças em seu corpo executivo. Ex-vice presidente da Samsung no Brasil, Tony Firjam assume o posto de diretor de desenvolvimento de negócios da Ricardo Eletro. Seu papel será estreitar o relacionamento com a indústria e demais varejistas que operem no marketplace da empresa. Além da Samsung, Firjam passou por outras gigantes do setor de eletroeletrônicos como Apple e Epson. Fora isso, trouxe a Netgear, companhia voltada à conectividade, ao Brasil. Marcelo Marques, por sua vez, assume como o novo head de marketing da varejista. Antes da Ricardo Eletro, ele liderou ações para construção de marca e desenvolvimento de vendas e negócios de empresas como Nextel, Vivo, Red Bull e Johnson & Johnson. Ambas as contratações são apostas da Ricardo Eletro para recuperar sua credibilidade ante o consumidor e mitigar qualquer desconforto de companhias parceiras após a diluição de sua operação física.

