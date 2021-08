Pão com manteiga e café com leite: entrada de padarias dispara no iFood

Boa parte do comércio foi obrigada a migrar para a internet em busca de incrementar os lucros durante a pandemia. E no ramo dos alimentos não foi diferente. Segundo o iFood, a entrada de padarias na plataforma disparou 157% no primeiro semestre de 2021 em relação ao mesmo período de 2020. Os pedidos, por sua vez, subiram 160%. De acordo com a foodtech, foram mais de 40 milhões de pães pedidos pelo delivery.