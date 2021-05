Pacheco pede que iniciativa privada se mobilize para doar testes

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, pediu em evento com investidores e banqueiros que a iniciativa privada se mobilize para doar testes de Covid-19, assim como fez para se mobilizar em torno de compra de vacinas e doações de leitos. O pedido foi feito depois de reunião com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e a ideia é ajudar a testar a baixa renda. Nas empresas, já tem sido comum a prática de testar funcionários e clientes. Os planos de Queiroga para tentar ajudar a conter a contaminação é fazer até 20 milhões de testes por mês, segundo informou o Ministério da Saúde. Na avaliação do ministério, o platô da segunda onda está num patamar muito elevado e a nova variante vinda da Índia já chegou ao Brasil e não tem como evitar que se espalhe. O ministério também está fazendo campanha para que as pessoas evitem aglomerações e usem máscaras.