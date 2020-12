O abaixo-assinado contra os supersalários no serviço público

O Centro de Liderança Pública (CLP) e o Unidos pelo Brasil entregam nesta quarta-feira, 2, um abaixo-assinado com 250.000 assinaturas pelo fim dos supersalários no serviço público. O documento será entregue às frentes parlamentares da Reforma Administrativa e da Defesa do Serviço Público. A solenidade, que contará com a presença de Tiago Mitraud (Novo-MG), presidente da frente da reforma administrativa, acontece às 16h, no salão verde da Câmara dos Deputados.

+ Siga o Radar Econômico no Twitter