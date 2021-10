Nubank é acusado de driblar regra e inflar receita com ajuda da Mastercard

Atualizado em 14 out 2021, 11h28 - Publicado em 14 out 2021, 11h27

As empresas adquirentes, conhecidas como empresas das maquininhas, estão partindo para uma briga pesada com o Nubank e a Mastercard. A Getnet, do Santander, foi a primeira a entrar na Justiça alegando que o Nubank está inflando sua receita ao driblar uma regulação do Banco Central que impõe limite nas taxas cobradas por operações de débito. O BC impõe um limite de 0,5% que pode chegar a 0,8% nesse tipo de operação. Mas o Nubank dá a seus clientes um cartão pré-pago, que é usado como cartão de débito na hora de pagar a conta na loja ou mercado ou padaria, e cobra 1,2% por transação. A Getnet diz no processo judicial, que o Radar Econômico teve acesso, que tem margem negativa com as lojas e um prejuízo estimado de 62 milhões de reais. A alegação da Getnet é que o próprio Nubank informa a seu cliente pré-pago que o cartão funciona como uma operação de débito em conta.

No processo judicial, a empresa do Santander ainda acusa a Mastercard de abuso de poder econômico. Mais da metade das transações da Getnet são da bandeira Mastercard, mas a empresa não permite que as maquininhas deixem de aceitar o cartão Nubank, por exemplo. A empresa pede até mesmo a oitiva do presidente da Mastercard que segundo a Getnet teria dito em reunião com executivos do banco que a cobrança não estava correta e iria rever os processos.

Executivos de outras empresas de maquininhas contaram à coluna que, na prática, o Nubank não cobra tarifas dos seus clientes que usam o cartão, mas com a ajuda da Mastercard estão inflando suas receitas cobrando o dobro de tarifas dos lojistas ao permitirem que um cartão pré-pago, com dinheiro em conta, não seja usado como cartão de débito. E por que com a ajuda da Mastercard? Porque a própria Mastercard é que permitiria que o cartão pré-pago seja usado como cartão de débito nas maquininhas. Assim, o Nubank ganha duas vezes, segundo esses executivos. Ganha com a tarifa maior e ainda com o rendimento do dinheiro que fica em sua conta até ser repassado 30 dias depois para os lojistas.

O prejuízo ou a receita menor acaba nas empresas de maquininhas porque para não perder o lojista como cliente, absorvem o custo maior. Isso daria pelas contas destas empresas uma receita de 400 milhões de reais para o Nubank. Redecard, Stone e Cielo também estão com o mesmo problema e tomando providências. Recentemente, o Banco Central abriu consulta pública para mexer com as tarifas de intercâmbio dos cartões pré-pagos que há pouco tempo representavam 8 bilhões em operações, no ano passado atingiram 52 bilhões de reais e a estimativa é que cheguem a 100 bilhões de reais neste ano.

Até o fechamento desta edição, o Nubank e a Mastercard não tinham se manifestado