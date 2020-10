Nubank atinge a marca de 30 milhões de clientes e lança dicionário virtual

Fundado em 2013, o Nubank alcançou a marca exata de 30 milhões de clientes nesta sexta-feira, 9. São mais de 26 milhões de contas conquistadas no Brasil. Além disso, o número de usuários com acesso aos cartões de crédito da cor roxa gira em torno de 15 milhões. O banco digital trabalha para desenvolver sua base de clientes no México, onde opera desde 22 de agosto de 2019. Na última semana, a empresa chegou à Colômbia, terra de um de seus fundadores: David Vélez. Para se ter noção do feito conquistado, uma de suas principais rivais, o Banco Inter, comemorou ter batido a marca de 7,2 milhões de clientes cadastrados. O avanço das chamadas fintechs tende a ganhar cada vez mais tração com a descentralização dos serviços financeiros capitaneada pelo Banco Central. Para comemorar a data, o Nubank lançou um dicionário virtual, com mais de 50 expressões populares sobre dinheiro, levantadas com base em mais de 400 horas de pesquisa etnográfica. A ideia, com isso, é promover inclusão financeira. Por meio do dicionário, publicado no site da companhia, é possível entender o que significa termos populares como “fazer um bico”, “dar o passo maior que a perna” e “doer no bolso”.

+ Siga o Radar Econômico no Twitter