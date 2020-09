No jogo de Guedes, sai Renda Brasil, volta nova CPMF

O presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Economia, Paulo Guedes, estranharam-se na manhã desta terça-feira, 15. O presidente foi surpreendido com manchetes afirmando que aposentadorias seriam congeladas para dar espaço para o Renda Brasil. Era a segunda vez que o presidente rechaçou a proposta e agora interditou o debate de vez. Não haverá mais Renda Brasil. Contudo, no plano de Guedes focado em emprego e renda, saiu o programa de auxílio e voltou a proposta para desonerar a folha de pagamentos. A substituição foi decidida em reunião no Palácio do Planalto, chamada às pressas.

Receba as novidades e principais acontecimentos, bastidores e análises do cenário político brasileiro. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossas newsletters pela manhã de segunda a sexta-feira.

A ideia é trabalhar rápido para implementar algum programa que consiga desonerar a folha de pagamentos e aumentar a empregabilidade da economia. Guedes garante que o melhor caminho é aprovar o imposto sobre transações financeiras, chamado de nova CPMF devido à sua forma de cobrança. Bolsonaro também não gosta dessa ideia, mas na visão do presidente, tem um impacto menor sobre a população de baixa renda do que o congelamento das aposentadorias, a revisão do BPC ou o fim do abono salarial.

+ Siga o Radar Econômico no Twitter