Cidade mais competitiva do Rio aparece na 29ª posição em ranking nacional

Niterói é a cidade do estado do Rio melhor colocada no Ranking de Competitividade dos Municípios 2020, realizado pelo Centro de Liderança Pública (CLP). A capital fluminense é a segunda melhor posicionada no estado, ocupando a posição de número 71 no ranking geral do Brasil, enquanto que Niterói está em 29º lugar. Apenas Maricá está na lista dos 5 municípios mais competitivos do Brasil no pilar sustentabilidade fiscal.

Os dados serão apresentados nesta sexta-feira, 26, às 10h, na sede da Fecomércio, para vereadores do Rio, com transmissão nas redes sociais do CLP. Foram avaliados 405 municípios brasileiros, dos quais 33 são do estado do Rio. Seis municípios estão entre as 50 piores colocações: São João de Meriti, Japeri, Queimados, Belford Roxo, Magé e ltaguaí.

O ranking analisou 55 indicadores, distribuídos em 12 pilares: Sustentabilidade Fiscal, Funcionamento da Máquina Pública, Acesso à Saúde, Qualidade da Saúde, Acesso à Educação, Qualidade da Educação, Segurança, Saneamento e Meio Ambiente, Inserção Econômica, Inovação e Dinamismo Econômico, Capital Humano e Telecomunicações.

Participam do evento o diretor de Operações do CLP, Tadeu Barros, vereadores de diferentes partidos, entre eles o presidente da Câmara, Caio Caiado; o presidente da Abrasel, Pedro Hermeto; o presidente da Fecomércio, Antônio Florêncio; além dos secretários municipais do Rio de Janeiro Cristiano Beraldo (Turismo) e Maína Celidônio (Transportes), entre outros convidados.

+Siga o Radar Econômico no Twitter