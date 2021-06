Nise Yamaguchi agiu como Jesus Cristo na CPI, diz empresário Carlos Wizard

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes.

O empresário bolsonarista Carlos Wizard saiu em defesa da médica Nise Yamaguchi na noite desta quinta-feira, 3. Em seu perfil no Instagram, o empresário postou uma foto de sua família com a médica e disse que ela agiu, na CPI, como Jesus Cristo agiria se estivesse em seu lugar. “Ela manteve a calma, deu a outra face e não agrediu seus ofensores”, disse ele. Ainda disse que ela é um anjo de Deus na Terra e sugeriu a seus seguidores que enviassem mensagens. Ele também defendeu que cada cidadão tem o direito de discordar com uma orientação médica, “mas isso não lhe dá o direito de ultrajar, insultar e desacatar qualquer profissional de saúde desse país”.

Wizard também é apontado como membro do “Ministério Paralelo” e já teve sua convocação aprovada para depor na CPI da Covid. O empresário fez campanha para a compra da vacina pelo setor privado, sem a necessidade de doar ao SUS. Já a médica Nise Yamaguchi é uma defensora da cloroquina para o tratamento da Covid, mas mesmo na CPI não soube apontar nenhum estudo que tenha comprovado a eficácia do medicamento. Ela também estava envolvida no episódio de uma suposta minuta de decreto para mudar a bula da cloroquina, ainda ano início da pandemia.