O que o empresário bolsonarista Carlos Wizard pode ter a dizer na CPI

A CPI aprovou nesta quarta-feira, 26, a convocação do empresário bilionário Carlos Wizard para depor na comissão. A justificativa é que o empresário fazia parte do que a comissão está chamando de “ministério paralelo” da Saúde. O empresário talvez tenha muito a esclarecer sobre o processo de compra das vacinas pelo governo. Em entrevista ao Radar Econômico, em abril, o empresário defendia que a compra de vacinas pelo setor privado fosse liberada, dizendo que tinha vacina sobrando no mundo. Mas ao ser perguntado por qual motivo o próprio governo não comprava, Wizard deixou um certo ar de mistério dizendo que coisas nebulosas e obscuras impediam a compra por parte do governo, mas que este obstáculo não existia para o setor privado. Mas ele não quis revelar que coisas obscuras seriam essas.