Na pandemia, barcos são artigo de luxo com alta demanda

Na pandemia, os barcos viraram artigo de luxo com alta demanda e nem as filas de espera de 120 dias tiraram a disposição para as compras. Em menos de cinco dias, as fabricantes de barcos venderam 47 milhões de reais em barcos em uma feira virtual. O valor pode chegar a 63 milhões em função dos acordos pré-vendas. “Mesmo com fila de espera de mais de 120 dias para modelos novos e produções comprometidas com a alta demanda e falta de insumos e motores a pronta entrega, os estaleiros conseguiram fechar ótimos negócios”, diz o organizador da feira, Marcio Ishihara. As embarcações expostas no evento tinham valores entre R$ 19 mil a R$ 3 milhões. O evento teve 45% mais público do que a versão do ano passado.