Mastercard desiste de patrocínio à Copa América

A Mastercard desistiu do patrocínio à Copa América que será realizada no Brasil a partir do próximo domingo. A decisão é a de não expor sua marca durante os jogos. “Após análise criteriosa, decidimos por não ativar nosso patrocínio à Copa América no Brasil”, disse comunicado enviado pela empresa após questionamentos do Radar Econômico. A empresa não explicou os motivos, mas foi questionada sobre o fato do evento ser realizado em meio à pandemia e a uma possível terceira onda da Covid-19. As polêmicas em torno do evento começaram quando o presidente Jair Bolsonaro aceitou a realização dos jogos no Brasil depois que Colômbia e Argentina decidiram não sediar a competição. A seleção brasileira chegou a ameaçar não participar do evento. Na CPI da Covid, nesta terça-feira, 8, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, foi pressionado sobre o assunto e, em outra frente, o Ministério Público Federal decidiu investigar a CBF, patrocinadores e os governos estaduais e municipais das sedes dos jogos por “atos violadores dos direitos à vida e à saúde”.

