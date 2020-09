Marcos Molina, da Marfrig, compra a quarta maior fazenda de gado do país

A Fazenda São Marcelo, quarta maior fazenda de gado do Brasil, com 35 mil hectares e aproximadamente 40 mil cabeças de gado, foi vendida para a Agro Jacarezinho — empresa de propriedade de Marcos Molina, o controlador do grupo Marfrig. Como as duas companhias — São Marcelo e Jacarezinho — possuem capital fechado, o valor do negócio não foi divulgado.

De acordo com a consultoria internacional Duff & Phelps, que assessorou a venda, o fato de a fazenda ter sido primeira pecuária do mundo a conquistar a certificação da ONG Rainforest Alliance teve grande impacto na hora da transição.

“O ESG tomou um papel central nas discussões e análises de investimentos comprometidos com a economia real e a relação das empresas com a sociedade. Questionamentos sobre como as empresas fazem seus negócios e os impactos no presente e no futuro das pessoas assumiram valor tangível nos investimentos. O Brasil tem uma posição e momento críticos e, se assumir sua responsabilidade, poderia liderar esse movimento global”, afirma Alexandre Pierantoni, diretor-executivo da Duff & Phelps no Brasil.

