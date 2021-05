Mandetta diz não lembrar de ter pedido para Exército produzir cloroquina

O ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, diz não lembrar de ter feito qualquer pedido ao Exército para produção de cloroquina. Em ofício enviado à CPI da Covid no Senado, o ministro da Defesa, Walter Braga Netto, disse que o Laboratório Químico Farmacêutico do Exército fabricou o medicamento a pedido do Ministério da Saúde, ainda em março do ano passado, quando estava sob a gestão de Mandetta. O ex-ministro disse à coluna Radar Econômico que lembra de ter liberado o medicamento para uso hospitalar, mas não de qualquer gestão para que o Exército produzisse o remédio.