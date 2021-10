Locaweb: de hospedagem de site a influenciador digital de pequena empresa

180 milhões de reais. Foi o que a Locaweb gastou para comprar a Squid, uma plataforma que conta com mais de 100 mil influenciadores digitais cadastrados. É a segunda maior aquisição da história da companhia, que começou sua trajetória na comercialização de hospedagens de sites, depois na gestão de redes sociais e que, agora, quer conectar os populares da internet para impulsionar os negócios de seus clientes. “O objetivo desse acordo com a Locaweb é democratizar o marketing de influência para os pequenos restaurantes, por exemplo. Nós já mapeávamos esse mercado e encontramos várias empresas dentro do ecossistema da Locaweb com possibilidades de integração com o nosso negócio”, conta Felipe Oliva, CEO da Squid. A empresa oferece um marketplace para automatizar o processo de escolha e contratação de influenciadores digitais, desde a parte de identificar o profissional certo para aquela empresa, até a gestão, o monitoramento, a parte jurídica, o pagamento e a contabilidade. Esse é o novo mercado que a Locaweb ataca para seus mais de 600 mil clientes, naquela que é a 13° aquisição da empresa em pouco mais de um ano. Na bolsa, as ações têm apanhado e nos últimos 30 dias caíram quase 7%.