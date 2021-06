Lira: todos os partidos terão vaga na comissão da reforma administrativa

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP), diz que vai garantir vagas a todos os partidos na comissão especial que vai analisar a reforma administrativa. “É a Câmara do Nós”, diz o deputado. Lira já disse que não vai mudar a condição do atuais servidores. Mas a reforma enfrenta fortes críticas, principalmente da oposição. Com todos os partidos com vaga garantida, as discussões tendem a se alongar na comissão especial dado a oposição ao projeto, que deve ser instalada amanhã, quarta-feira, 9.