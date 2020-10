KFC entra na guerra do sanduíche de frango frito

Atualizado em 29 out 2020, 11h26 - Publicado em 29 out 2020, 11h15

A rede de lanchonetes KFC, de propriedade da International Meal Company (IMC) no Brasil, decidiu entrar na guerra do sanduíche de frango frito. Famosa pelos baldes de frango, está lançando em suas 100 unidades o Kentucky Chicken Sandwich. Preparado com filé de frango empanado e frito, a novidade contará com ampla campanha publicitária em TV aberta e por assinatura destacando com o mote de “só quem faz o melhor frango frito pode fazer o melhor sanduíche de frango frito”.

É uma resposta a concorrentes. Como mostrou o Radar Econômico, uma outra rede desse segmento viralizou com o lançamento de sanduíche similar, o que esgotou o produto nas lanchonetes. A KFC, inclusive, garante que isso não acontecerá e, assim, espera se tornar líder nesse nicho.

