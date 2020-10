‘Volta semana que vem’, diz Popeye’s a clientes que buscam lanche viral

A rede de lanchonetes Popeye’s trouxe ao Brasil no último mês um de seus lanches que viraram febre em quase todo o mundo: The Sandwich. E não foi diferente por aqui. As vendas superaram em muito as estimativas da rede e algo inusitado aconteceu. O lanche acabou. Sim. Faltaram ingredientes para confeccionar o sanduíche — principalmente o frango frito, o grande chamariz da rede. Agora a rede jura de pés juntos que o sanduíche voltará a ser comercializado na próxima semana. Até que os clientes acabem com tudo novamente.

A rede conta que The Sandwich já carregava uma fama, porque ele foi lançado ano passado nos Estados Unidos (o primeiro sanduíche de Popeyes por lá) e também esgotou rapidamente. Para valorizar ainda mais, diz que na China as filas chegaram a 4 horas para conseguir um lanche. “Aqui, por conta da pandemia, na primeira semana fizemos a venda apenas um sanduíche por CPF, mas depois que liberamos, a procura foi mto grande. Vendemos mais de 30 mil sanduíches desde 8 de setembro”, diz um porta-voz.

