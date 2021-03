J&F aposta as fichas na suspeição do árbitro para manter Eldorado

Apesar de ter conseguido uma decisão que suspendeu a transferência da Eldorado Brasil para o grupo indonésio Paper Excellence, a J&F Investimentos ainda precisa convencer a juíza do caso que deve manter a liminar. Isso porque a juíza Renata Maciel disse que ainda vai ouvir os argumentos da Paper para manter ou não sua decisão. A transferencia de 100% da Eldorado estava prevista para começar a partir desta quinta-feira, 26, depois que a J&F perdeu uma arbitragem com os indonésios. Mas a Justiça pode postergar a disputa.

A J&F está apostando suas fichas no argumento de que um dos árbitros era suspeito para julgar o caso. Anderson Schreiber não teria informado que teve uma ligação anterior com os advogados da Paper, do escritório Stocches & Forbes. No pedido para anular a arbitragem, a empresa de Joesley Batista apresentou documentos que mostram que Schreiber e Stocches despachavam em escritórios que ficavam nos mesmos endereços, tanto no Rio quanto em São Paulo, entre os anos de 2013 e 2016. E que em 2018, poucos meses antes de começar a arbitragem, assinaram petições em conjunto em acordos judiciais para clientes em comum.

O Radar Econômico ouviu dois advogados especializados em arbitragem e que atuam como árbitros em casos diversos. Um deles diz que o argumento é potencialmente bom desde que o vínculo seja suficientemente forte para ou acabar com a imagem de independência do árbitro ou ter gerado um dever de informar. Já o outro advogado acredita que o argumento é fraco porque mesmo que os advogados fossem sócios não haveria o dever de informar, portanto, não haveria suspeição.