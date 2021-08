JBS tem maior lucro da história, mas ações caem. Como assim?

A JBS anunciou lucro líquido de 4,4 bilhões de reais no segundo trimestre, um crescimento de 29,7% em relação ao mesmo período de 2020 e o maior lucro trimestral da sua história. Os papéis da companhia na bolsa, contudo, estão em queda. Às 15h14, as ações despencavam 4,12%. Por que? Segundo os analistas do Itaú BBA, o desempenho da empresa na bolsa está relacionado ao resultado no Brasil. Os especialistas apontam que os números da Seara, por exemplo, sofreram compressão de margem por conta da alta inflação no país no período. Tal fenômeno também impactou a divisão de carne bovina da companhia no Brasil, uma vez que os preços mais elevados de insumos se juntaram à menor disponibilidade da gado no país. “O desempenho da margem negativa pode ser atribuído aos preços mais altos dos grãos, que foram mais do que suficientes para compensar os fortes aumentos de preços”, diz a instituição em relatório.

O bom resultado trimestral se deve, portanto, em grande parte pelo bom desempenho do setor frigorífico nos Estados Unidos. A forte demanda por carne bovina no país e a alta disponibilidade de animais permitiu não somente o crescimento da JBS, mas de outros players do setor, como a Marfrig. A companhia reportou um lucro líquido de 1,7 bilhão no segundo trimestre de 2021, cerca de 10% maior em relação ao mesmo período do ano anterior. “O volume de abate da indústria no país foi de 6,6 milhões de cabeças, crescimento de 17,4%. O custo de gado cresceu em 12%. O aumento no custo da matéria prima foi praticamente compensado pela manutenção no preço de venda de carnes, que multiplicado pelo maior volume de vendas, levou a operação América do Norte ao seu maior resultado histórico”, salientou a companhia.