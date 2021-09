Havan recebe banho de loja para competir com redes tradicionais de moda

Em busca de se posicionar como uma rival de peso às redes varejistas de vestuário, a Havan, do empresário Luciano Hang, está lançando sua primeira coleção de vestuário de marcas próprias proveniente do projeto “Gigantes da Moda”, edital lançado em janeiro, que selecionou 60 fabricantes do país de acordo com critérios como a capacidade de confecção de mais de 100 mil peças por mês e agilidade na entrega. A coleção Primavera/Verão 2022 chega às 164 lojas de departamentos da rede no início de outubro. A rede prevê que a coleção de marca própria corresponda a 85% dos itens de moda ofertados em suas lojas — em relação ao volume de peças de vestuário ofertadas pela rede em 2020, esse montante equivaleria a mais de 50 milhões de peças.